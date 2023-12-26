倡研公屋變分體式冷氣位　議員疑「跟車太貼」被「將軍」

近年來不少議員到內地考察，提出不少內地的建設或新科技，港府應可借鑑，但有時「跟車太貼」會出事。

公共屋邨的遊樂場被批評呆板，有議員倡引入有創意的新設計，近日有議員引述內地資深教授指內地多採用分體式設計，香港也應研究以改善民生質素的言論，議員也建議政府考慮研究，隨即被建築界人士「將軍」，直指「不要老是認為內地怎樣做，香港就要跟着怎樣」。

議員江玉歡日前在社交平台貼文，指早前上有關建築科技的課，來自內地的資深教授給了一道評語，指為何香港花費巨大興建的公屋和居屋，設計還是以窗口式冷氣機為主？他指內地較多採用分體式，香港也應研究研究，改善市民生活質素。

內地教授這番言論，她說已入了腦袋，指現正趕工興建的公屋和居屋確實也是以窗口式設計為基礎，窗口式和分體式各有優缺點，但論寧靜、美觀、溫度均勻當然是分體優勝。她再拜讀幾篇有關的研究文章和其他政府的做法後有點啟示，她指公屋居屋的設計一向比較古板，追不上市民時代的需求。「有時諗以咁嘅價錢，其實是否可以起得靚及好用啲？」

她提及公屋居屋如何安裝冷氣、安裝甚麼冷氣在不同討論區講了10幾年。最近有不少地方也立法規管或不鼓勵安裝𥦬口式。在節能、環保、噪音及維修保養問題之上，她認為政府作為最大發展商是否應作多些認真研究和民意調查呢？

實際上，公屋每伙成本65萬港元，居屋每伙76萬元，而當局最近公布將申撥建第二批簡約公屋，已調低成本平均每伙也要59萬港元，亦被受質疑，當局死撐組件可重用。

公屋成本高備受質疑，江玉歡說諗諗「窗口式」的貼文甫出，即惹起網民熱議。本身是建築工程師的中科察主席潘焯鴻第一個彈出來，直指教授的言論非常奇怪，分體式無論在供應安裝、維修和電耗根本沒有優勢，況且香港人均居住面積非常細，窗口式冷氣已經能夠滿足空間所需。他續稱，還有一個更加重點，不要老是認為內地怎樣做，香港就要跟着怎樣，香港必須保持自己獨特的一面，絕對不能成為內地的一個普通城市。

被業界人士「將軍」後，江亦回應說：「大家互相討論是好事，不用過分解讀。我寫也是希望大家真誠地討論，交換意見，沒有預設立場。世界其他地方因應他們的環境有不同做法，也屬正常。沒有理性的討論、研究和分析，何來進步？」潘亦回應說：「 一直欣賞江議員的工作熱誠，亦看到格局大度，會隨論證進步，所以參與並理性地討論。」

雖然江強調沒預設立場，但不少網民的留言並不客氣，有網民直斥該名內地教授的言論離地，不了解香港的實際情況。不少網民指公屋居民「窮人」，難以承擔昂貴的分體式冷氣機。有網民表示：單是分體式冷氣機的清洗費費用已非常昂貴，可足夠買一部全新的窗口機，又說：「為甚麼要跟內地？他們說的好不代表我們也好，各地生活各有標準。」