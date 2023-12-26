發改委推3年計劃優化通關流程　議員倡深圳灣口岸全日通關

發改委推3年計劃優化通關流程 議員建議深圳灣口岸全日通關

現時無論是周末或長假均有大批港人北上，但港車北上名額卻供不應求。國家發改委日前發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，當中提到改善通關流程，在更多口岸實施24小時通關和「一地兩檢」模式等、不斷完善「澳車北上」、「港車北上」政策，支持更多符合條件的港澳非營運私家車，毋須配額多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。有議員建議將深圳灣口岸由本來貨檢24小時通關，進一步擴展至旅檢24小時通關。

發改委日前前指要優化通關流程和作業方式，在更多粵港、粵澳口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等人員通關新模式，結合實際需要推動更多口岸實施「24小時通關」，並要持續推動車輛往來便利，不斷完善「澳車北上」、「港車北上」政策，支持更多符合條件的港澳非營運私家車，毋須配額多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。

議員劉國勳認為目前只有皇崗及港珠澳大橋兩個24小時客運通關口岸並不足夠，倡連接至深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍），建議深圳灣口岸進一步開放至旅檢24小時通關。他又指既然香園圍口岸在規劃上是24小時通關，建議可先延長服務時間至午夜12時，下一階段再延長至24小時開放。至於羅湖及落馬洲口岸服務時間應該先延長至晚上12時，確保有足夠維修保養時間後，研究於周六、周日及公眾假期，延長開放時間至凌晨2時。

對於早前當局解釋受人手限制未能接納其建議，他倡利用科技可以協助延長通關時間，例如「合作查驗、一次放行」通關模式，讓旅客只需排一次隊，檢查一次證件便完成兩地出入境手續，加快通關程序，長遠應合併安檢和海關查驗，突破24小時通關的人手限制。

有關行動計劃除提出要優化通關外，同時提出要提供辦理簽證便利，指要為持港澳永久性居民身份證的外國人，來大灣區內地9市洽談商務、開展科教文衞交流活動提供辦理長期簽證便利；研究為符合條件的大灣區人員赴港澳開展商務、科研等，提供更便利簽注安排。

計劃又提及要「便利港澳居民來粵發展生活、擴寬港澳居民就業創業空間」，加快推動港澳居民中的中國公民，報考大灣區內地公務員，定期發布大灣區急需緊缺人才專業目錄。此外，為港澳青年提供更多就業崗位，並容許港澳居民中的中國公民，報考大灣區內地公務員、研究進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制。