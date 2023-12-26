高鐵北上過關人龍不絕　內地客為睇演唱會專程來港

聖誕節連假除港人外遊外，亦有不少旅客訪港。東網記者今早(26日)到西九龍高鐵站視察，發現離港大堂有不少內地旅客回程，一家大細行李滿載；而抵港層亦有不少港人剛乘坐高鐵回港，人流如鯽好不熱鬧。有內地旅客表示特地為觀看演唱會來港順便旅遊，花費好幾萬港元；有香港人回港則指內地物價較香港便宜一半，未來也會繼續到內地旅遊探親等。

港人張先生趁聖誕連假與太太一同到廈門旅遊，笑言是連假前一日才心血來潮決定旅行，因要選擇離港5小時車程內的地方，最後決定到廈門遊玩，兩人4日3夜花費不足1萬港元，認為消費不貴且當地氣氛不錯。被問及是否較香港「抵玩」，他則坦言豐儉由人，內地也有消費貴的地方，但因疫情復常，故希望離港遊玩，又指今年已去了4次旅行，偶爾也會和朋友在周末到深圳走走逛逛。

許氏兄弟趁學校放假與家人一同返福建鄉下探親共5天，一放假便立即起行，弟弟大讚「好玩！」，認為內地美食多，哥哥則覺得內地物價較便宜，僅為香港的一半價錢，而且乘坐高鐵也非常方便快捷，過關亦非常順暢，但比較香港欠缺聖誕氣氛，明年若家人有安排也會再回鄉。

由內地來港玩3天的徐小姐表示，特地為了看張學友演唱會而來，也去了迪士尼樂園的新園區玩樂，花費約幾萬港元，她坦言聖誕節假期來港人潮很多，聖誕氣氛濃厚，又見西九海旁有煙花表演，但因人流太多「經過就趕緊走了」。潘女士一家則由廈門來港旅遊，花費約一萬多人民幣，她指已來港數次，因乘坐高鐵過來簡單方便，而且香港是「購物天堂」，購物消費少不了，一家人也玩得非常盡興。