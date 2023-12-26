電子牛肉乾添煩添亂　漏睇短訊電郵即中伏

本港已引入電子形式的交通罰款（俗稱電子牛肉乾）措施，行政長官會同行政會議月初建議進一步修訂現時多條交通條例，允許電子方式派送予車主，告票或未必一定貼車身，有關建議初步計劃於2024年第3季實施。《東呼即應》針對此議題訪問駕車的巿民，有市民擔心自己沒有經常檢查電郵和短訊，倘被抄牌也不察覺，錯過電子告票而加重罰款。業界亦質疑措施擾民、添煩添亂，香港的士小巴商總會理事長周國強認為若沒有即場抄牌的告票，違例司機就會辯稱不知被抄牌，繳交罰款費時失事兼添爭拗。

現時執法部門發出違例泊車定額罰款通知書，即俗稱「牛肉乾」，需要當面交駕車人士又或者把「牛肉乾」固定於涉事的汽車上。行會於12月5日建議修例，容許執法人員就交通罪行或違例事項發電子告票，並於違規後12小時內傳送通知。修例要求登記車主及駕駛執照等持有人，向運輸署提供電郵地址或電話號碼作聯絡之用。

市民孔先生認為電子方式的安排不太好，因為有時泊車後被抄牌也不知道，便沒有警覺性，如果有實體「牛肉乾」，起碼見到告票後，便知道原來這裏是不可泊車，他指自己平時數天甚至一星期，也不會檢查電郵和短訊，因此擔心害怕會過期繳交罰款，導致被提高罰款。市民何先生認為電子化罰款如果仍未普及或運作仍未完全暢順，暫時可以不實行，到發展成熟，在穩定的時機再推出。

政府指「會保留紙本告票以供不時之需」，政策實施初期，預計會持續發實體紙本告票。但香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府要明白營業車的狀況，尤其是的士和小巴有日更及夜更之分，如果司機以後說收不到告票，假設沒有了即場抄牌的告票，司機就大條道理說自己不知道抄牌。他指如果交罰款和堂費的話，費用多數會推卸給車主，要車主負全責，費時失事且多了爭拗，或會導致愈來愈少人願意做車主。

周國強續稱，剛開始如果實體和電子告票都有的話，可能不會增加很多工作量，但如果當司機沒有了實體告票，司機被抄牌就會將責任推給車主和打理人，工作量就會增加。

自2020年3月起，執法部門逐步展開「電子定額罰款通知書先導計劃」，讓前線執法人員以手提裝置讀取或輸入違泊車輛的資料，並即時印製定額罰款通知書，因手寫而引起的人為錯誤減少，提升了執法準確性，由2020年共發出271萬張「牛肉乾」，至2021及2022年大幅飆升到330萬和336萬張，增加了逾60萬張。