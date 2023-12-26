周庭原定12.28就國安案報到　若棄保即成逃犯被通緝

已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭於今年9月已赴加拿大多倫多讀書，她早前指基於考慮身心靈健康，決定不會在原定的12月底回港就《港區國安法》案件報到。據悉，報到日期為本月28日。執法部門曾表明若她在限期後沒回港報到便是逃犯，執法部門會正式通緝她。

周庭在踏入27歲的前夕於社交平台貼文宣布已身處多倫多，稱今年7月初獲國安告知，若想到加拿大升學，需要香港國安處人員「陪同」和「保護」到內地一天，而在完成行程後會獲發還護照，她只需在大學假期時回港報到。她聲稱已買了機票，準備年底返港報到，但基於考慮身心靈健康，決定不會回港，又指「也大概一輩子不會回去（香港）了」。

隨後，執法部門發聲明強烈譴責有人公然挑戰法紀的不負責行為，又呼籲當事人不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。政府亦發聲明斥周庭公然表示將無視保釋條件，誠信徹底破產。危害國家安全是極度嚴重的罪行，港府會全力打擊，追究到底，任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

周庭一直沒披露向執法部門報到的實際日期。據悉，報到日期是本月28日。在本月中旬被問及周庭已表明棄保時，國安處再次指摘周庭以大量文件證明到外國讀書，令執法部門相信並更改擔保時間，若她最後沒回港便是「講大話」、「誠信破產」，問題在她身上；惟周庭目前仍未「正式犯法」，期望她把握機會回港，否則限期過後無回港報到便會成為逃犯，執法部門會正式通緝她。

周庭在2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底因包圍灣仔警察總部案被判囚10個月，於2021年中刑滿出獄後，繼續接受國安處保釋候查。

在全國人大常委會通過《港區國安法》，香港眾志同日宣布解散，3名創黨成員及主要骨幹各散東西，周庭已身處多倫多，前秘書長黃之鋒因涉及民主派35+初選案仍被還押，前執委羅冠聰早已逃往英國，亦因涉嫌違反《港區國安法》被懸紅通緝，而前副主席鄭家朗亦身在英國，上月底獲批政治庇護。

在2018年因周庭被取消參選立法會港島區補選，前民主黨成員區諾軒以「Plan B」代替她參選並勝出，惟周庭向高院提出選舉呈請並獲判勝訴，區隨之亦被指「非妥為當選」，故其當選亦無效。區隨後就判決向終審法院提出上訴許可卻被否決，即時失去會議席，議員任期僅一年零九個月，成為「短命議員」，而區亦涉及初選案，現仍被還押。