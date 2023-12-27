半數電車裝有RFID閱讀器　支援位置追蹤

嘉諾撒聖心書院的同學建議，在電車站安裝顯示屏，提供電車到站時間、目的地及載客量等資訊。(陳施敏攝)

為融入未來智慧出行藍圖，香港電車正進行一系列智能電車管理系統的測試，包括應用無線射頻辨識（RFID）技術，支援電車的位置追蹤，現時已有半數電車車頂裝有RFID閱讀器；電車公司亦正研究電車到站預報的手機應用程式，令市民及遊客有更方便的出行體驗，最快2025年推出。此外，電車姊妹公司叮叮科創，本月初曾舉辦創科比賽，邀請中學生為本地交通發展出謀獻策。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒指，相關的智能系統研究及測試包括利用RFID技術，支援電車的位置追蹤，方便控制室讀取即時車務信息，以提升電車通訊、車務調配、車隊管理及營運效率；現時已有半數電車車頂裝有RFID閱讀器，預料明年底擴展至所有電車。他續指，下階段將研究在手機應用程式，增加電車到站預報功能。

現時不少公共交通工具可查閱實時車廂載客量，問到電車會否考慮在應用程式推出類似功能，張永恒指，公司早前曾嘗試在車內安裝紅外線傳感器，計算上落車乘客人數，惟準確度僅約80%，故公司更傾向使用不具人面識別功能的鏡頭。他透露，公司本月中旬曾與本地初創商討類似方案，連同車廂車站所需的鏡頭以及背後的資訊管理系統（CMS），惟保守估計成本要近達1000萬元，故目前仍在研究階段。

香港電車姊妹公司叮叮科創，本月初舉辦首屆「叮叮科創大賽」，邀請中學生就智慧出行提交STEAM方案，吸引超過50組學生報名參加。當中嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」為中文組冠軍方案，建議在電車站安裝顯示屏，為候車乘客提供電車到站時間、目的地及載客量等資訊。

身兼叮叮科創總經理的張永恒認為，該方案與公司正研究的智能電車系統相似，但在車站安裝顯示屏，困難在於現有逾80%車站未有通電，僅通電每個車站就要6位數金額，且通電後每個車站須安裝兩個顯示屏，成本非常高昂；加上電車站位於路中間，比起位於路邊的巴士站，政府的審核更嚴格、耗時更久。他補充，相關方案雖是好提議，但非公司的優先考慮，現階段重心仍是做好電車到站預報功能。

此外，比賽的英文組冠軍方案「橫行不霸道」，由張祝珊英文中學的同學提出，該方案建議把電車下層其中一邊的椅子，改為裝有軟墊的「挨板」，既可騰出更多空間方便乘客上落車，又能讓乘客倚着「挨板」站立，減少乘客在電車減速或停靠時失平衡的風險。

張永恒表示，公司一直關注電車下層的擠迫問題，最新的80架第七代電車，下層其中一排橫向櫈已改為直向櫈，冀減省乘客坐下後雙腳佔用的走廊位置；而上車位置也裝有一塊木質「挨板」，試驗該處是否有機會可成為站立空間。他補充，電車地板本身塗有防滑物料，認為同學的提議具可行性及實用性，甚至可作為電車車隊研究和升級至第八代電車的參考。