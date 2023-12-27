規管即棄塑膠殺到 籲市民自攜餐具

明年4月22日會落實首階段規管即棄塑膠物品措施，食肆不得再銷售及提供即棄塑膠餐具。 黃傑龍

明年4月是港人環保大行動月，除垃圾徵費生效外，即棄塑膠物品首階段規管亦會於4月22日生效，條例勢影響港人部分生活方式。從事飲食業的優質旅遊服務協會主席黃傑龍昨日在個人社交平台上表示，很快便要落實禁止使用一次性塑膠餐具的法例，現在是時間推動市民自攜餐具。

不過，他引述有業者指，食肆要鼓勵市民自攜餐具很困難，除非餐廳提供優惠等，黃希望市民明白即棄塑膠的危害。

立法會今年10月通過了《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，明年4月22日便會落實第一階段管制。有關條例規定禁止店舖銷售和供應即棄塑膠及發泡膠餐具，現時港人隨手可取的物品，例如即棄塑膠吸管、攪拌棒、即棄塑膠製叉、刀、匙、碟和飲管、發泡膠飯盒等都會被禁。第一階段禁售和免費供應的還有棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、螢光棒、派對帽、氧化式可分解塑膠產品、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤等。

黃傑龍昨在個人平台表示，有業內前輩認為呼籲消費者自攜餐具很困難，不少消費者都抱着要餐廳提供優惠的心態，黃坦言，如果大家都不做「咁個世界咪毀滅囉」。

據資料顯示，本港每年丟棄的塑膠物品由2021年的每日2,331公噸，增加至2022年的2,369公噸，創有紀錄以來新高。