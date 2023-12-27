明年4月垃圾徵費　4人家庭每月開支$50

垃圾徵費幾個月後落實，環保署近期密密籌備徵費工作，如為垃圾收集車輛等辦理入閘費帳戶，為管理公司及各行業舉辦徵費運作講座等。一般市民亦早作準備，不少人趁聖誕長假期間提早大掃除。由於放置家居垃圾的最常用指定膠袋收費6毫子至1.1元，即一袋垃圾要一蚊的時代快將來臨，大件垃圾更要花11元，故不少港人已開始清理大件垃圾。

根據環保署資訊，落實垃圾徵費後，市民可以購買9種大小的指定垃圾袋，分別放置3公升至100公升垃圾，垃圾袋售價由3毫子至11元不等，基本收費按每公升垃圾收0.11港元計算，至於指定標籤則劃一收費每個11元，該標籤多為丟棄大件垃圾所用。政府預計，數千個零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等會獲授權出售垃圾袋和指定標籤。垃圾徵費後，預料3至4人家庭每日約需花費1.5元垃圾費，即每月垃圾徵費的開支約為30至50元。

至於大件垃圾須貼上標籤，每個標籤要11元，市民將來處理大件垃圾亦有規定，據環保署指，丟大件垃圾時，須以繩子牢牢地綑綁廢棄家具的分拆部分，這樣只須貼上一個指定標籤；但若是一張桌子和一些椅子，或是床和床褥，即使牢牢地綑綁在一起，亦很可能視作分開的物品，在棄置前每一件物品均須貼上一個指定標籤。又或有人將數袋零散日常住宅垃圾牢牢綑綁在一起，也不能只貼上一個指定標籤。