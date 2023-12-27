新鴻基地產前瞻性天水圍商業綜合項目　捕捉高端服務樞紐商機

新鴻基地產（新地）榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓地產發展企業大獎」，印證多年來的努力備受市場肯定。新地一向秉承「以心建家」的精神，為香港打造無數地標建築，提供高質素的物業及服務，推動香港經濟發展。北部都會區作為香港未來發展的重鎮，當中天水圍與洪水橋一帶因具備口岸和交通優勢，被定位成「高端專業服務和物流樞紐」，發展前景亮麗，新地洞悉先機，早在區內發展多個住宅及商業項目，更在港鐵天水圍站旁部署樓面面積近100萬平方呎的大型綜合商業發展項目，以商業為主軸聯通整個北都區以至九龍市區，加上項目處於策略性位置，未來更可捕捉北都以至大灣區的商機。

根據最新公布的《北部都會區行動綱領》，明確將北都劃分為四大區域，其中天水圍與鄰近的洪水橋因具備口岸和交通優勢，定位成「高端專業服務和物流樞紐」，勢成為宜居宜業的新核心區域，發展潛力無限。

新地在區內有豐富發展經驗，新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄指，新地早已看好天水圍區前景並積極布局區內發展，希望利用多年來在本港發展商業綜合項目的經驗，為北都區未來發展金融、物流、財富管理及風險管理服務等行業，提供合適的辦公室，為行業發展打造堅強的後盾。建於港鐵天水圍站旁的綜合商業發展項目，正能迎合此需求，項目兼具寫字樓和零售樓面，未來將成為區內最具規模的商業項目，除了有助推動北都區的發展外，亦能滿足區內居民的日常生活需要。

沈學雄稱當年新地發展沙田新城市廣場，其策略性位置可一路連通新界東至深圳，深信新項目亦具備同樣戰略發展機遇。他分析指，根據當局的鐵路發展規劃，新項目可望具有兩大鐵路優勢，包括經北環綫連接港鐵錦上路站至古洞北、新田等北部都會區其他板塊；亦可經規劃中的中鐵綫連接港鐵九龍塘站。新項目亦近洪水橋，在港深西部鐵路落成後，更可經港鐵洪水橋站直達深圳前海。

被問到既然新項目極具交通優勢，何不發展成住宅項目。新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯就認為，該項目除服務區內居民，更有助聚集往返中港兩地的人才，項目前景極佳，值得長線投資。而新地在區內建有大型住宅項目Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay，以及最新推售的YOHO WEST，居民在未來只需乘坐輕鐵，僅4個站便能到達毗鄰天水圍的新項目。該項目將提供龐大就業機會，有望改變區內居民跨區工作的局面，實現「職住平衡」。

盧經緯進一步解釋指，新項目周圍的住宅區已成熟，未來隨着該區商業活動增加，項目提供的寫字樓配套將效吸引國際和大灣區企業進駐；而與內地有商業聯繫的公司在政策和商業配套支持下，可捕捉更多機遇，新地將能與內地租務市場一同「做大個餅」。

現時整個發展項目仍處於概念階段，未劃分辦公室與餐飲零售比例。盧經緯指在工作空間加上餐飲零售是新概念，傳統上辦公室會被四面牆圍封，惟現時很多人鍾愛工作區域樓下有咖啡室，而咖啡室亦非只是單純喝咖啡，已昇華至一個傾談業務的地方，故新項目部分樓面分佈或較為靈活。

商場方面，新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵指，新地在新界西及新界北有不少旗艦商場，例如屯門V city、元朗 YOHO Mall、上水廣場等。隨着未來北部都會區迅速發展，新界北部將形成新經濟核心，聚集頻繁往返兩地的人才，並成為人口增長最活躍的地區之一，預計將會對商場有更強勁的剛性需求。

孫雅茵續指，天水圍與鄰近的洪水橋處於北部都會區策略性地段，地理位置及交通極具優勢，然而現時區內商場以照顧區內的民生需要為主，故此新地的天水圍大型商業項目，將提供更多、更廣泛的餐飲選擇，包括提供嶄新的露天餐飲體驗（Alfresco Dining Experience），提升該區餐飲服務質素。

另外，新地希望在新商場增設大量戶外活動空間，定期舉辦市集活動、工作坊等，打造區內首屈一指的城市舞台，提升區內活力，為消費者帶來全天候消閒購物好去處。