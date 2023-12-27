港人韶關車禍現場屬急彎位　2傷者骨折兼傷及內臟不便送港就醫

返廣東韶關周一(25日)發生的車禍中，一名香港居民死亡和兩名香港居民受傷，3人均為乘客，意外發生時乘坐一輛內地車牌私家車北上到湖南。據了解，事發地點為樂昌市，意外涉及一對夫婦連同小姨，太太死亡，2傷者無生命危險。經現場呼氣測試後，排除涉事兩名司機醉駕，現場消息稱，涉事路段位處急彎及落斜位，途經車速較快，並有大型貨車同巴士駛經。韶關當局指，懷疑事件中有車輛越線爬頭致碰撞。

兩名受傷港人及後被轉運到廣東韶關粵北人民醫院監護病房留醫，院方表示，兩人多處受傷、傷勢較嚴重但清醒，院方已組成多學科治療團隊協助治理。目前傷者涉及腹腔、胸腔等內臟受傷，暫時不方便進食，當中女患者有多發骨折，不便移動。傷情亦不適合長途轉運，院方已根據患者的需要，派出兩名肝膽外科、胃腸外科專家組建醫療團隊，今早探望兩名傷者，發現他們病情平穩，但暫時未知出院時間，仍需觀察。

至於傷者是否適合轉運回香港醫院，需要按照患者的傷情和康復情況來看，院方會根據傷者和其臟器是否合適經歷長途移動，會否出現新的危險，例如內臟是否可以承受，評估傷者是否合適轉運，出血情況、血壓變化、骨折是否會錯位都屬考慮因素，仍在評估中。按照目前的條件，院方暫時不會向香港求助，亦暫未與香港醫院聯繫，以往也沒有先例。