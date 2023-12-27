因被指無牌經營控環保署裁定敗訴　油塘水泥廠正諮詢法律意見

位於油塘東源街20號及22號的兩間混凝土廠，過去兩年遭多間傳媒揭發涉違規運作，於今年11月，20號廠房被當局駁回續牌上訴，須即時停工，20號廠房續牌上訴被駁回後，廠房仍未關閉，田螺車照常出入，當中不少車上的攪拌筒有滾動運作，懷疑有人懶理被停牌。擁有兩間廠房的中國混凝土有限公司今日(27日)發表聲明，稱總筒倉容量50公噸以下生產毋須持有指明工序牌照，正就相關定義諮詢法律意見，又批評社會上某些人士指稱該公司無牌經營有誤導之嫌。

中國混凝土有限公司發出的聲明指，水泥業界普遍清楚根據現行的《空氣污染管制條例》，總筒倉容量50公噸以下生產毋須持有指明工序(水泥工程)牌照，過往亦有同業廠房的總筒倉容量不超過50公噸而毋須持有指明工序牌照生產，強調該公司已遵循《空氣污染管制條例》的規定改變運作模式，只在合法情況下進行總筒倉容量50公噸以下的生產。

聲明指出，政府與該公司就廠房是否符合總筒倉容量不超過50公噸的要求持不同看法，而本月13日法官在頒下的判詞中，亦沒有解釋《空氣污染管制條例》下總筒倉容量不超過50公噸的定義，亦沒有就上址混凝土廠的運作是否違反《空氣污染管制條例》作任何裁定，該公司亦就上述判決諮詢法律意見，冀以法律程序解決法律爭議。該公司又指對於遷離址持開放態度，冀與政府積極對話解決問題。