涉揸Van仔剷行人路　男警被控危駕酒駕拒捕　案件押明年2月底訊

一名男警在今年4月休班期間駕駛輕型貨車，期間車輛在旺角剷上行人路。執法人員到場時，該休班警被指拒絕合作，之後又揭發男警疑酒後駕駛。事隔逾5個月，他正式被落案起訴危險駕駛罪、酒後駕駛罪及拒捕共3罪，案件今日(27日)在西九龍裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至明年2月29日再訊，被告續准保釋。

47歲被告李雪輝，控罪書上沒有報稱職業。他現已被停職。控方表示準備好答辯，辯方則申請將案押後，以便與控方進一步商討，能否以其他方式處理案件。控方沒有表示反對。裁判官遂應要求，將案押後至2024年2月29日，並批准被告繼續保釋，但向辯方明言，希望今次是最後一次押後。

被告被控於2023年4月2日，在旺角登打士街近彌敦道交界近燈柱編號E5321，危險駕駛一輛展示登記號碼WT1255的輕型貨車；駕駛該輕型貨車在道路上，而他血液中酒精含量超過法定限制訂明，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克。同日在旺角登打士街37號外，抗拒執行職責的警務人員，即警長2448、警員35052和警員26695。

案件編號：WKCC4028/2023