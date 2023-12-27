截至11月逾8萬人才抵港　政府指下步挑戰是留才

隨着移民潮出現，本港各行業不斷出現人才荒，為補充人力缺失，港府早前推出「搶人才」計劃，截至11月底，人才入境計劃收逾20萬宗申請，當中超過12萬宗獲批，逾8.1萬人經已到港，遠超每年至少引入3.5萬人的目標。勞工及福利局局長孫玉菡今日(27日)受訪時表示，搶人才計劃取得成功，又指「搶人才」不會停步，配額不會縮減，且會與時俱進，直言香港需要人才，愈多愈好，而51項人才清單亦可加可減。

對於2015年申請入境香港的人才有4.3萬人，但2022年住滿7年拿永居的人卻只有5,300人，比例僅佔12%。孫玉菡承認過往人才留港比例不高，但指人才是流動的，形容如在大草原逐水而居，當局下一步挑戰就是留住人才。他舉例指，不少來港人才最關心子女教育，故為其找到學校便很重要，解決學校問題便會更有決心留港發展，而在10月剛成立的人才辦公室及相關協會便會肩負相關重任，進行配對工作及幫助他們融入社會等，從而留住人才。

他又透露，目前已開始進行全港人力資源預測調研，並將於明年第三季大致完成工作，預計2025年第一季度發布報告，內容會涵蓋香港所有行業，既包括「八大中心」熱門行業，也包括旅遊、建築等傳統行業，牽涉280萬勞工大眾，幾乎是全港勞工人口的80%。他指出，以前亦有做過類似調研，但沒有今次仔細，而日後有了數據，就可知道政策是否到位，下一步該如何調整。

對於開放人才相關簽證予越南、老撾、尼泊爾三地，孫玉菡澄清並非為三地而設，而是將三地從與過往保安相關的負面清單中抽出，又指有關安排只限於人才，並不涉及勞工，他又強調輸入外勞的大原則是要保障本地勞工，並指本地勞工會有優先，有明顯缺口，才考慮輸入勞工。