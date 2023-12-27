今年首11月兒童車禍受傷飆逾50%　港府擬明年修例強制用安全椅

一部私家車上月底在吐露港公路失事，一名外傭及手抱的8個月大嬰兒，被拋出車外後受傷。根據運輸署數據，今年兒童乘車遇交通意外受傷，按年急增逾50%，當中16%並無佩戴安全帶等設備。港府計劃明年修例，規定嬰兒及兒童乘坐私家車時，須使用安全座椅或安全帶等設備。有議員認為，政府釐定細節時，可參照兒童乘坐機動遊戲的標準。

運輸署數據顯示，今年首11個月，共有359名12歲或以下兒童交通意外受傷，較去年全年的231人急增55%；當中有16%、即59名兒童並無佩戴安全帶或使用兒童安全椅等設備，同樣較去年全年的43人上升37%。根據現行道路安全條例，3歲以下兒童乘坐私家車前座時，必須使用安全座椅等兒童束縛設備，若坐後座則無規定；而3至12歲兒童，運輸署指引只是應該要用安全帶，並無硬性規定。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，汽車的安全帶、安全氣囊等設計，均以成年人的身軀為準，但兒童的身軀較細小，需要兒童安全設備。市民鄭小姐指，小朋友一出生已購入兒童座椅，即使他們哭鬧不肯坐，為安全亦要坐。家長呂先生稱，過去曾使用過兒童座椅，但小朋友不喜歡，覺得有束縛感，故現時主要用手抱着小朋友乘車。

運輸署指，當局目標是明年提交法例修訂建議，規定兒童乘坐私家車時必須使用兒童束縛設備；並已就相關法例修訂，分別諮詢交通事務委員會、道路安全研究委員會、交通諮詢委員會及道路安全議會，委員普遍支持以上的法例修訂建議。議員陳恒鑌認為，政府釐定細節時，可參照兒童乘坐機動遊戲的標準，並強調當局須加強宣傳，提高家長帶小童乘車時的安全意識。