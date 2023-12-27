律政司上年度738宗判開支近1.9億　包括黎智英8.18案上訴

由於部份案件需額外尋求法律服務及專業人士協助，律政司在2022/2023年度用於非按核准收費表支付法律費用的外判案件開支約為1.9億港元，在刑事案件當中，包括現在赤柱服刑壹傳媒黎智英及另7人，涉及2019年8月18日參與民陣(已解散)在維園舉行的「流水式集會」，雖然該等人士被裁定罪成及判刑，但因上訴，律政司要繼續委聘2資深大律師處理上訴，費用約為214萬港元。

律政司提文立法會財務委員會的文件指出，截至2023年3月31日，律政司把案件外判所支付的費用總額為 189,897,917港元，涉及民事及刑事案件的開支59,321,791港元，而支付為解決建造工程糾紛而外判的案件，所需費用為17,616,816港元。

外判的刑事案件共367宗，開支為59,321,791港元，當中包括套丁案及黎智英等人涉及非法集結案。律政司在文件中指該宗未經批准的集結案在2019年8月18日發生。9被告人被控「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪。除了兩名被告人在審訊前認罪外，其他各被告人均被裁定控罪成立， 他們 ( 第7告人除外 ) 已就定罪及 / 或刑罰各自提交上訴通知書。為確保做法一致，曾獲委聘在該審訊中負責檢控的本地資深大律師和資歷較深的大律師已繼續獲委聘負責案件的上訴工作。

律政司指上訴法庭已頒下判決，裁定各被告人就「組織未經批准集結」的定罪上訴得直，刑期撤銷。 然而「明知而參與未經批准集結」罪的定罪及刑上訴則被駁回 。

8.18案件中，黎智英、民主黨創黨主席李柱銘及前主席何俊仁等7人，於2019年8月18日參與維園的「流水式集會」，分別被判囚8至18個月不等。他們不服定罪及刑罰提出上訴。上訴庭早前裁定眾人就組織未經批准集結罪定罪上訴得直，撤銷該定罪及判決，其中被判囚的4人分別獲准減刑。至於參與未經批准集結罪上訴就被駁回，維持原判。而黎智英原被判囚12個月，獲減刑至9個月。

民事案件外判共358宗，外判開支合共49,777,226港元，當中包括龔如心遺產管理計劃的爭議，開支為2,75,66港元，以及有關消防供應設供合約糾紛。

涉及工程糾紛的案件共13宗，外判開支為17,616,816港元。當中涉及逾千萬外判費用屬於深港西部通道，路政署當年揭發深港西部通道橋內一條外置鋼纜折斷。律政司文件指開支用於政府與工程公司之間的仲裁，而該仲裁及法院程序中，指定仲裁員和委聘律師行、倫敦御用大律師、本地大律師、名物料專家、橋樑專家、定量專家和抽樣專家。該仲裁及法院程序涉及政府向參與大橋外置式預應力鋼纜的設計、建造及監督灌漿工程 的公司提出申索。