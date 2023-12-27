油麻地便利店血案　被告終極上訴失敗　官指拒提精神有異無不妥

油麻地碧街7-Eleven便利店於2016年發生血案，38歲男店東疑遭加拿大籍越南裔男子用刀刺中胸口不治，該越漢於翌年經審訊後被高院陪審團裁定謀殺罪成，被法官判囚終身。越漢其後被上訴庭駁回上訴，並再向終審庭提上訴許可申請，但於本月中被終院拒絕。終院今日(27日)頒下判詞解釋裁決理據指，原審法官拒絕在指引陪審團時提及辯方稱該越漢精神有異常的說法並無不妥。

上訴人Bui Van Cuong(現年38歲)，報稱無業，持加拿大護照，在香港無固定居所。上訴方投訴指，原審法官拒絕接納上訴方提議，在指引陪審團時提及上訴人的精神異常情況，包括其自殺傾向及有妄想，聲稱聽 到魔鬼的聲音等。但終院認同原審法官指該些均於被告聲稱被事主挑釁無關，故指引應集中在上訴人稱被事主多次拳打後被激怒而失去控制的事。終院指因辯方當時稱上訴人是被挑釁而誤殺對方，並非稱因精神失常殺人，法官指引集中在挑釁上並無不妥，故拒絕其上訴許可申請。

案情指，上訴人於2016年3月8日當天傍晚約6時半，在碧街41至47號地下D號舖7-Eleven便利店偷薯片到店外食，事主發現後曾叫上訴人返店內付款，但他未有理會，事主報警，他便丟下薯片後離去。約半小時後，上訴人攜刀折返便利店，並走到收銀處與事主爭執，期間他揚言想事主死，並用刀插向事主胸口，然後離去。根據當日的閉路電視紀錄，上訴人折返便利店前，曾在超級市場偷了一把刀。

案件編號：FAMC 35/2023