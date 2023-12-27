政府擬修訂4項道路安全法例 　7歲或以下兒童搭車須用束縛設備

為提升道路安全，運輸及物流局今日(27日)表示，政府正積極推展4項法例修訂建議，包括強制7歲或以下、身高不足1.35米的兒童乘坐私家車時，必須使用安全座椅等兒童束縛設備；將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求，推展巴士等其他車輛種類。當局正進行法例草擬工作，目標在明年內提交法例修訂建議作審議。

政府正積極推展4項法例修訂建議，以提升道路安全，包括建議私家車內7歲或以下的兒童乘客，除非身高已達1.35米，否則必須使用兒童束縛設備。同時，加強規管司機在駕駛時使用流動通訊設備，並建議循數量、尺寸及放置地方等方向加強規管；又建議強制騎單車人士、機動三輪車司機及乘客，以及電單車側車的乘客佩戴頭盔。

此外，當局亦計劃將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求，推展至其他車輛種類及座位，包新登記的私家小巴和貨車的後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位，以及特別用途車輛的司機和乘客座位；如有關座位已裝設安全帶，乘客必須佩戴。

當局表示，已就提升道路安全的立法建議，於去年7月至8月期間，諮詢交通事務委員會、交通諮詢委員會、道路安全議會及道路安全研究委員會，與會者普遍支持有關法例修訂建議，亦提出不少其他建議。運輸署亦一直與運輸業界保持緊密溝通，並與執法部門跟進所收集的意見，研究其可行性、對業界的影響等。同時，當局正進行法例草擬工作，相關部門商討修訂細節，目標在明年內提交法例修訂建議作審議。