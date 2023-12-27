行賄及偷取35萬元公司款項　海用砂供應商董事囚14個月

廉政公署早前調查香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判合約貪污案時，揭發其中一間填海用砂供應商涉嫌行賄及其他罪行。該供應商其中一名經營者今日(27日)在東區裁判法院承認偷取公司款項35萬港元，判囚14個月。

今日被判囚的是63歲的黃斌漢，他是駿豐工程有限公司(駿豐)經營者，承認三項經修訂的盜竊罪名。其28歲兒子黃汝鏗，是駿豐董事兼股東，獲控方撤銷起訴兩項經修訂的處理贓物罪。暫委裁判官今判刑時指，黃斌漢違反誠信，涉案金額達35萬元，本應判囚16個月，但考慮到他自願向公司全數歸還涉案款項，遂減刑至監禁14個月。

案情透露，駿豐是三跑項目供應商，黃斌漢曾任駿豐其中一名董事兼股東，於2020年5月中辭任董事，其後並將所有股份售予君德集團有限公司(君德)，但依然負責駿豐的日常管理工作，並且為駿豐一個銀行戶口的唯一帳戶簽署人。黃汝鏗於2019年7月獲駿豐聘任，負責處理該公司的帳目及財務事宜。他每月均須向君德發送駿豐每月開支記錄。2020年7月至12月期間，黃斌漢曾三次簽發支票，從駿豐的銀行戶口提取三筆款項共35萬港元，惟黃汝鏗並沒有向君德報告該三項交易。廉署調查顯示，黃斌漢提取該三筆款項以應付家庭開支。君德禁止駿豐員工挪用公司款項，並且從沒有同意黃斌漢或黃汝鏗以公司款項作個人用途。

案件編號：ESCC348/2023