3歷史建築納第7期活化　邀非牟利機構就屯門前哥頓軍營提交建議

舊建築經活化後可賦予新使命，發展局全面檢討活化計劃後，容許非牟利機構，夥拍非慈善機構提交申請；以及為社會企業提供開辦成本和首兩年營運赤字的一次性資助，上限由500萬元提高至600萬元。當局今日(27日)公布，屯門前哥頓軍營Watervale House、西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號，共3幢歷史建築獲納入第7期活化歷史建築夥伴計劃。

計劃經檢討後，當局決定所有獲納入新一期活化計劃的歷史建築，將分批接受有興趣的機構申請，以加快評選程序及準備工作。當局將率先邀請非牟利機構，就屯門前哥頓軍營Watervale House提交活化建議，截止申請日期為明年4月10日中午12時。至於另外兩幢歷史建築為西營盤前華人精神病院和山頂甘道23號，申請安排將適時公布。

前哥頓軍營屬二級歷史建築，建於1933年，原為私人住宅，英國軍部於1959年購買該建築作軍官會所。發展局將於明年1月12日為非牟利機構舉辦前哥頓軍營Watervale House導賞團，並於明年1月15日舉行工作坊，以便有關機構了解申請手續和評審準則。