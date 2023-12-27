圓方地盤兩命事故　案件再押至明年3.20再訊

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤於今年9月發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程項目經理，其後分別落案起訴兩人各1項誤殺罪，案件今日(27日)於九龍城裁判法院再訊。裁判官應控方申請把案件再押後至明年3月20再訊，以待執法部門就現場環境化驗等作進一步調查，期間兩被告須還押候訊。

兩名被告分別是沈玉權(62歲，報稱公司董事)及葉禮彬(40歲，報稱公司經理)。他們各被控1項誤殺罪，指他們於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許，接獲二判沈玉權報案，指該兩名男工人劉浩祥(63歲)及郭伙記(61歲)在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。涉案兩名被告其後分別被捕，各被落案起訴1項誤殺罪。

案件編號：KCCC 2591，2643/2023