油塘2混凝土廠涉違規作業　環署發32傳票　申禁制令排期審理

位於油塘東源街20號及22號的兩間混凝土廠，過去兩年遭多間傳媒揭發涉違規運作，擁有兩間廠房的中國混凝土有限公司今日(27日)發表聲明，稱總筒倉容量50公噸以下生產毋須持有指明工序牌照，正就相關定義諮詢法律意見。環境保護署表示，就兩間廠房的違規作業情況，定必定嚴肅處理，搜集違法證據轉交律政司考慮及依法跟進。

就東源街22號混凝土廠，環保署表示自上訴委員會駁回該廠有關續牌申請的上訴後，署方一直向該廠持續執法，經調查後，證實其總筒倉容量仍逾50公噸。截至今年12月，署方已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。環保署亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。環保署正與律政司跟進向法庭申請盡快排期審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。

東源街20號混凝土廠房方面，環保署指，自空氣污染管制上訴委員會今年11月22日，駁回該廠就環保署否決其指明工序牌照續牌申請的上訴，其指明工序牌照失效後，環保署隨即展開執法行動，亦已聯同相關部門於11月28日採取聯合執法行動。署方人員正進行搜證工作，會盡快將搜集得的證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。

另外，環保署正着手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，未來能夠更快速和有效處理類似情況。預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。