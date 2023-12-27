過度包裝唔環保　BYOB須養成

剛過去的Boxing day(拆禮物日)，相信不少巿民都把收到的聖誕禮物拆件。可是貨品的過度包裝與零售商為方便顧客購物而提供的膠袋，兩者俱會造成浪費、衍生環保問題。儘管政府經常強調推動物料回收、循環再做，但成效並不理想，部分市民仍未具備廢料回收的自覺，更遑論如何區分三色回收桶。《東呼即應》團隊早前進行街頭訪問，有巿民認為政府與其寓禁於徵，倒不如加強環保教育、培育港人物料重用的意識；亦有環保組織指超巿存在貨物過度包裝的情況，呼籲政府正視問題。

不少有網購經驗的巿民亦發覺到收到的貨品過度包裝，發泡膠盒、紙皮箱及封膠重重包裝，即使到實體商店購物，明明貨品已有包裝，但隨貨品附上的膠袋則極不環保，對於地球來說簡直是「毒上加毒」。巿民石先生指出，在消費者角度，過度包裝並不受歡迎，他曾有一次最誇張的包裝體驗，是一個箱裏面有很多個膠袋，裏面還有些防震袋、發泡膠等，為使貨物不易損壞，接着又包了很多層，本來那件貨品體積很小，但卻要用很多東西來固定。他認為膠袋和紙袋雖同樣浪費，但後者是有機物，原料是木材，較膠袋環保。

巿民陳女士亦相信不採用含塑膠之類的化學物質及成分，對空氣及環境會好一點。對於商家提供膠袋或環保袋，巿民徐小姐表示會先留起來，如果日後有機會便拿出來重用，她認為政府應先在教育上推廣環保，再考慮在法例上有甚麼可以做，畢竟培育了環保意識，有關政策便會較為容易推行。

「綠嶺行動」高級公共事務主任蕭頴妍指網購一件產品，平均都需要使用約2件多的包裝物料，而最誇張的個案則是一個產品就使用了10多件即棄的包裝，既沒必要亦不環保，事關當中有很多是不必要地使用，且未必與避震或相若的效果有關。而去年的一項調查發現，超市過度包裝的問題嚴重，例如6至7成多的蔬果仍然有包裝，且當中不乏沒有必要的包裝。她質疑有關做法是為了精美，還是令消費者的觀感更好，她希望政府對於超市或商舖等進口貨品商，在採購時會否考慮沒有過度包裝的產品；而政府又會否考慮立法規管，物流或貨品過度包裝。當然還是建議市民要自備購物袋，才是針對環保的最好解決方法。