近半數急症室候診等逾7小時　內科病房使用率達103%

聖誕連假適逢寒流襲港，節後不少市民病倒，多個公立醫院急症室求診者向隅，晚上9時左右，全港公院急症室近半數須等候超過7小時，有兩間醫院須等候8小時。醫院病房方面，內科病床使用率亦近103%，兒科病床使用率則接近89%，衞生官員強調緊急個案不會受影響。

醫管局網頁顯示，今晚9時，近半數公立醫院急症室需等候超過7小時才能應診，有兩間醫院更須等候8小時，即網站可顯示等候時間的上限，瑪嘉烈醫院、仁濟醫院的患者需等候時間最長。其他如聯合醫院、東區尤德夫人那打素醫院及北區醫院等則要等超過7小時。

衞生官員表示，公立醫院急症室求診人數在聖誕假期見攀升，由假期初每日4,300多人求診，到假期最後一天增至5,600多人，內科入院人數亦由假期前每日800多人，增至假期最後一天超過1,000人，內科病床使用率近103%，兒科病床使用率亦接近89%，但醫院有很好的分流機制，現時公立醫院服務大致正常，沒有出現嚴重問題。他指出，個別醫院急症室輪候時間較長，但主要影響被列為第五類「非緊急」的個案，強調「非常緊急」和「次緊急」個案不會受輕症的流感及新冠病人影響。

至於上周被世界衞生組織列為「需要留意的變異株」（variant of interest）的新冠病毒變異株JN.1，當局指，目前沒有證據顯示JN.1病毒株的致病率和致死率比過往變異病毒高，目前本港污水檢測的陽性比率仍處低位，但隨天氣持續寒冷，加上節日聚集，估計下月左右感染個案可能會增加。