聖士提反堂斥80萬添波音737飛行模擬器　啟發學生追機師夢

飛機師是不少人夢想職業，但入門門檻高，是基層學子遙不可及的夢。聖士提反堂中學斥資80萬港元增設1比1波音737飛行模擬器，並開設３個階段的夢想啟航課程，啟發學生夢想之外，更引導學生實踐夢想。該校表示，學習駕駛飛機不但僅學習操控模擬器，課程揉合STEAM、價值觀教育及為學生創造英語實用場景。

聖士提反堂中學校長麥偉麟認為，學生躺平是因為沒有目標，「只要找到人生目標，他們絕對不會躺平，反而更主動去學習。」他表示，留意到學生對航空熱情，故將波音737飛行模擬器搬到學校課室，設立堂中航空夢工場。

航空夢工場課程劃分３個階段，第1階段是體驗課程，中一至中五學生可參加每節1小時，全期18小時的模擬飛行體驗，內容介紹波音737模擬器、小型飛機模擬器及駕駛艙佈局和基本控制；第2階段課程為6節，在中一至中三學生及中四至中六學生各選出15位學生參與，分２組進行，學生進一步理解操縱桿、舵腳、飛行理論等知識。第3階段則較深奧，進階模擬飛行課程，學生參加約20小時課程。學生完成課程後能夠順利駕駛飛機，包括起飛、油門調整、轉彎、調控高度、速度等及降落。

負責的老師岑鈞博表示航空課程結合STEAM、英語、地理、數學等知識，學生需使用英語與控制塔溝通訓練英語能力、穿梭山川時學生需留意不同國家的山脈及河流等氣流，提升學生學習興趣及投入度。中四學生黃曉安以飛機師為理想職業，他指學校聘請現役飛機師到校授課可以學習到很多行內真正術語，課程更啟發他成為飛機師的夢想。