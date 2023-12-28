內地網教路　收費數萬全家移港

本港有嚴重人才荒，當局近年頻推計劃搶人才，但效果平平，直至推出俗稱高才通的「高端人才通行證計劃」才反應不俗。不過，高才通計劃受歡迎或與少綑綁、門檻低有關，自計劃推出以來，內地社交平台如小紅書等便出現大量宣傳貼文，有的自稱自己成功參加計劃，有的疑屬移民公司宣傳，聲稱只需收費幾千元、或申請人花幾萬元便能全家移居香港。有貼文更指，循高才通計劃移居香港比做京漂、滬漂好得多。

港府近年推出多個輸入人才計劃，與高才通相近的是「優秀人才入境計劃」，該計劃自2018年已推出，計劃要求申請人在學歷、語言及口語能力、工作經驗、從事工種、研究成果等逐一計分，按分計算能否達標，擁有碩士及兩個學士學位者也只能獲20分，達到優才的條件較嚴苛，故2018年以來，該計劃每年僅有110至157人獲批。

至於本月19日推出的「新資本投資者入境計劃」，更規定申請人必須擁有3,000萬元資產，也就資金投放於本港金融及實業層面有嚴謹規定。至於其他人才計劃如「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」等，首要條件是僱主聘請、而僱主招聘的職位空缺需屬「人才清單」表列的行業和專業領域，部分申請更須作市場供應測試。

反觀高才通則門檻低得多，主要條件是名牌大學，難怪移民公司也拿這項計劃作招徠。