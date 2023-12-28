下月傳統車牌拍賣推30個無字頭車牌　包括緊急求助電話「999」

運輸署昨日(27日)宣布，傳統車輛登記號碼拍賣會將於明年1月13日及14日，在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行。兩場拍賣會將分別公開拍賣350個車輛登記號碼，其中1月13日下午將拍賣30個無前綴英文字母、僅由數字組成的車牌，包括以緊急求助電話「999」作車牌號碼。

兩場拍賣會將分別公開拍賣350個車輛登記號碼，當中不乏由「8」、「9」等好意頭數字組成的車牌，例如 「VV 8228」、「CC 8899」，以至「VS 8888」、「KG 9999」等。其中1月13日下午將拍賣30個無前綴英文字母、僅由數字組成的特殊車牌，包括以緊急求助電話「999」作車牌號碼。

運輸署提醒，已繳交1,000港元按金，用作預留登記號碼，以待拍賣的申請人，仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，其底價為1,000港元，否則，所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。此外，買主須在競投完成後立即以「易辦事」或劃線支票繳付有關的買價，並填妥「車輛登記號碼發售備忘錄」；文件一經簽訂，即不能更改文件內的資料。