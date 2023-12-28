英皇鐘錶珠寶　以客為尊精益求精　緊貼潮流閃耀逾80載

銷售推陳出新、產品口碑載道，是企業得以長久經營的不二法門。跨越逾80載的英皇鐘錶珠寶，憑藉獨特的經營哲學與明確的市場定位，不僅代理世界一級鐘錶品牌及自家創作工藝精湛的珠寶首飾，且抱「以客為尊」的態度，深得客戶認同及信任，為上、中、下游各層產業鏈締造無限價值，在鐘錶珠寶界佔舉足輕重的地位。今年，品牌榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓市場營銷大獎」，足見其營商思維備受肯定。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）稱：「多謝大家支持，很榮幸獲得這個大獎。未來我們會繼續以『精益求精』為服務宗旨，在產品設計上緊貼時尚潮流，同時提供專業的服務團隊以及貼心售後服務，鞏固品牌與消費者之間的情感聯繫，在瞬息萬變的經營環境下保持競爭優勢。」

在緊貼時尚潮流方面，Cindy強調他們的鐘錶業務一直採用多品牌營銷策略（Multi-brands），持續與世界頂級品牌合作，確保貨源穩定。「以往由品牌主導了產品設計、給客人選擇，現時更多是品牌根據社會文化趨勢、客人的時尚偏好等去構思，賦予產品故事及生命力，增加客人認同感。」

至於珠寶首飾更屬自家設計及生產，除了講求創意及工藝，採用的鑽石亦經嚴格挑選，顏色、切割標準非常高，給予顧客信心保證。Cindy提及，近期他們就與英皇娛樂合作，以旗下唱作歌手張敬軒對音樂創作的熱誠為設計靈感，打造了「CORE & ENCORE」兩大輕奢華時尚珠寶首飾系列，不論日常佩戴抑或出席重要場合都極具特色，帶出個性造型，且獲得廣泛認同，發揮了集團的協同效應，宣傳效果事半功倍。

不僅如此，英皇鐘錶珠寶的專業服務團隊，都致力向每位顧客提供精準及專業意見，以「以客為尊」及「將心比己」態度，提供最優質保養及維修服務，虛心接受顧客建議，積極回應顧客諮詢。

另外，隨着疫情過後鐘錶珠寶行業的生意穩步復甦，他們最新在旅遊區及民生區新增門市，涵蓋大圍The Wai、沙田連城廣場及尖沙咀海防道等重要地區，且於尖沙咀海港城增設了Cartier以及Panerai的腕錶專門店，及擴充營運荃灣分店，希望鐘錶及珠寶兩大業務產生協同效應。海外方面，馬來西亞吉隆坡全新地標The Exchange TRX的英皇珠寶店亦已經在11月底隆重開幕。

Cindy又指出，通關之後集團的黃金銷售一直上升，亦留意到內地民眾來港主要入手「大件、重身金器」，與在內地買輕奢款式的行為截然不同，加上今年適逢是雙春兼閏月的婚嫁之年，所以捉緊時機，推出更多不同款式的結婚對戒、電鑄龍鳳鈪、5G足金以及輕奢珠寶，迎合市場需求。

隨着顧客購物習慣有所轉變，英皇鐘錶珠寶近年積極開拓電子商貿業務，在HKTVmall、京東、天貓等中港電商平台開立網上商店，且定期在社交平台發放最新產品資訊，吸引更多客人留意品牌最新動向，同時收集他們對貨品種類的喜好，再制訂宣傳及營運方案，提供更專業貼心服務。

展望未來，Cindy表示，考慮到現時珠寶更多是「一種身份認同和獎勵」，所以致力將款式做到日常化，加強輕奢華系列，滿足不同場合的不同穿搭裝束，同時承諾做到精湛及高質量的珠寶產品。她又稱，英皇鐘錶珠寶會繼續透過明星代言，拉近品牌與年輕一代距離，鞏固英皇品牌專業形象，開拓更廣闊的市場份額，與顧客一齊見證人生每段重要時刻。