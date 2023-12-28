跨境鑽石貿易洗黑錢案拘4人　人造扮天然誇大百倍貨值

香港及印度海關展開聯合行動，透過情報交流偵破一宗跨境洗黑錢案，在兩地分別拘捕各4人，相信成功瓦解涉案的犯罪集團。被捕人於兩地設立鑽石貿易公司，並申報由香港向印度出口大量天然鑽石，惟以價值僅百分之一的人造鑽石「魚目混珠」。待印度當地收取貨物後，便能以價單上誇大的價格，向香港匯入國際犯罪得益，再作進一步清洗處理，企圖以正常貿易掩飾洗黑錢活動。涉案集團在2021年內，共向本港匯入共5億港元懷疑犯罪得益，海關於本月19及20日展開代號「破鑽者」行動，成功拘捕4名男子，他們已獲准保釋，不排除有更多人被捕。

香港海關連月分析貿易及銀行文件，經深入調查後動員約40名關員，搜查各區共4個住宅單位及尖沙咀4間辦公室，檢獲大量懷疑人造鑽石、小量天然鑽石、約值100萬港元外幣現金、多部手提電話、手提電腦、公司印章、支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。被捕男子年齡介乎30至56歲，報稱為公司董事、經理及辦公室助理，當中包括3名南亞漢，他們俱持有香港身份證並長居本地。海關已凍結各被捕人名下約570萬港元存款，以及一間約值250萬港元商業物業，將根據調查結果申請充公。

海關指，被捕人相信包括集團主腦、骨幹及基層成員，他們分工仔細，分別負責安排出口鑽石及報關、開設公司收取犯罪得益、並開設傀儡戶口或空殼公司協助進一步處理黑錢。各被捕人於2018至2020年開設多個公司銀行戶口，並於2021年內共130次申報出口約200至500卡不等鑽石，合共收取涉案印度公司匯入共5億港元，數額佔戶口本身存款約7成半，情況引人懷疑，加上有關戶口交易頻密，並會互相轉帳製造多重交易，且大額資金「快入快出」，最終海關在追查下成功破案，將循各被捕人背景及資金流向追查案件，不排除有更多人被捕。