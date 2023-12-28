粉嶺圍毒P命案 3男還押明年3.21再訊 控方指另有2人在逃

來自內地的碩士男生，上周被發現倒斃於粉嶺一處空地。執法人員事後拘捕3名男子，懷疑與案件有關。3人分別被控誤殺、危險藥物的販運及阻止埋葬屍體罪，今日(28日)被押解往粉嶺裁判法院應訊。3名被告暫時毋須答辯，法庭把案件押後至2024年3月21日再訊，控方透露尚有2人在逃。候訊期間3人須還押。

3名被告分別是關永賢(51歲，保安員)、鄭嘉富(20歲，李嘉誠專業進修學院一年級生)及鄭思仲(62歲，無業)。其中關永賢及鄭思仲被控於2023年12月23日，在新界粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋，非法殺死男子許文俊。關另被控於同日同地非法販運危險藥物。此外，3人同被控於同日，在香港，與另外兩名不知名男子，阻止埋葬男子許文俊的屍體。

控方今日申請暫時讓被告毋須答辯，以便執法人員進一步調查，包括進行有關檢驗和搜證，以及翻查閉路電視片段，另外本案還有2名在逃人士。控方反對3人保釋，3名被告中，只有鄭思仲申請保釋。裁判官聽罷陳詞後，拒絕讓他擔保外出，下令3人還押至明年3月21日。

據悉，上周六(23日)早上，執法部門接獲報案，指有一名男子倒臥於粉嶺圍一村屋對開空地，救護員到場救援，證實該名男子已經死亡。執法人員展開調查，懷疑案件另有內情，追查下拘捕3名被告。據相關報道指，當日村屋內正舉行聖誕派對，死者有份參與，期間有人懷疑注射毒品助興。

案件編號：FLCC2178/2023