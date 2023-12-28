演唱會門票騙案首10月逾1200宗　按年狂飆3.4倍　涉款1100萬　

演唱會門票一票難求，成為黃牛黨炒賣的本錢，近年亦有騙徒在網上兜售門票行騙。執法部門公布，今年首10個月錄得逾1200宗演會門票網上騙案，涉款共1,100萬港元，宗數按年勁升3.4倍，而損失總額亦飆升4倍。有歌迷先後轉帳1.8萬港元購買南韓人氣女團門票，結果騙徒一年後仍逍遙法外，執法部門強調即使市民被騙1元也會追查，惟承認騙徒或開了戶口便離港，未必容易拘捕。

陳小姐(化名)為購買一場紅館演唱會門票，本月初在網上社交平台接觸賣家，對方以「港人優惠」作招徠，又提供聲稱是自己的身份證及住址證明。陳小姐轉帳2,100港元後，賣家乘勝追擊，游說她購買更貴的門票，但她發現對方轉數快名稱與提供的身份證姓名有別，向執法部門求助，被部門回覆指有關帳戶涉及多宗騙案。

劉女士的女兒是南韓人氣女團的歌迷，該女團年初來港開演唱會，女兒求票心切，在社交平台留意到有人放售門票，賣家以不同藉口，包括戶口有問題等，要求多番過數，女兒先後轉帳近18,000港元，最後意識受騙於是報案。劉女士質疑，執法部門已掌握賣家銀行帳戶號碼及社交帳號等，但事隔約一年，騙徒仍未落網。

執法部門指，演唱會門票騙案受害人一般沒有與騙徒見過面，普遍損失金額介乎幾千至幾萬港元不等。騙徒以門票快售罄為由，催促事主轉帳，但收款後失去聯絡等方式行騙，部分騙徒則以假票交收。執法部門會追蹤數碼足迹，並沿着資金流向調查，不過部分騙徒或會利用境外平台行騙，或未必以香港身份證註册銀行帳戶或電子錢包戶口，開了戶口便離港，因此未必容易拘捕。但部門強調即使市民被騙1元也會追查，呼籲市民盡量在官方渠道購買演唱會門票，若光顧網上平台則盡量選擇當面交收，轉帳前可經警方網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入賣方電話號碼、收款帳號等資料查核加強保障。