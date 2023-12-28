大腸癌篩查計劃逾42萬人參加　揭2900人中招

大腸癌是本港第二最常見的癌症。衞生署今日(28日)公布，1948至1974年出生的香港居民，由明年1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。該署指出，自計劃推行以來，逾42萬名合資格人士參與計劃接受大便免疫化學測試；該署強調計劃可及早識別未出現病徵的大腸癌患者或高危人士，讓他們及早接受治療，提高治愈率。

衞生署指出，上述計劃參加者在約見已參與計劃的基層醫療醫生後，會由基層醫療醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者2年後再接受篩查。

就測試結果而言，截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出可分析結果的參加者中，累計有約62,900人(16.2%)得出陽性結果。而接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約32,500人(60.8%)確診大腸腺瘤，約2,900人(5.4%)確診大腸癌，當中1,900宗已進行初步分析，結果顯示該些個案約57%屬於治癒率較高的早期個案。

大腸癌篩查計劃由政府大幅度資助，並沒有設定參加者限額。每次由基層醫療醫生診症獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第二次診症。在計劃下，大便免疫化學測試陽性參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若無需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。