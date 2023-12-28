食安中心抽300食物樣本檢測多環芳烴　膳食攝入對健康影響不大

港人關注食物安全風險，食環署食安中心今日(28日)公布，最近完成一項有關食物中多環芳烴(又稱多環芳香族碳氫化合物)含量的風險評估研究，從市面選取300個食物樣本檢測該類物質的含量，以估算本港成年人從膳食攝入該類物質的分量，及評估其對健康的風險，結果顯示「香料」的平均含量最高，其次是「肉類和家禽」及「油脂」，但在一般食用情況下，目前從膳食攝入多環芳烴的分量對公眾健康的影響不大。

多環芳烴是一類含有兩個或以上稠芳香環的有機化合物，主要是因為有機物未充分燃燒或在高溫下分解而形成，又或在各種工業工序中產生。多環芳烴可藉環境污染或在食物加工（例如製乾和煙燻）或烹煮（例如烤、焗、燒烤和烘焙）期間形成後進入食物鏈。對非吸煙者而言，接觸多環芳烴的主要途徑是透過進食。」

食安中心共抽取300個食物樣本，種類包括穀物及穀物製品、肉類和家禽、油脂、香料等，以檢測食物是否含有16種歐盟優控多環芳烴。縱觀所採集的樣本，多環芳烴的總含量由檢測不到至每公斤120微克不等。至於不同食品組別的多環芳烴含量方面，以「香料」的平均含量最高，其次是「肉類和家禽」及「油脂」。結合第二次全港性食物消費量調查的食物消費量數據，「穀物及穀物製品」這個食品組別是香港成年人從膳食攝入多環芳烴的主要來源。

在各種多環芳烴中，苯並[a]芘較為值得關注，而PAH4往往用作食物是否含有歐盟優控多環芳烴的指標。這項研究就苯並[a]芘和PAH4計算所得的暴露限值均高於10,000，顯示目前香港成年人從膳食攝入多環芳烴的分量對健康的影響不大。

有研究顯示，某些多環芳烴具基因毒性、可致癌、抑制免疫系統和影響實驗動物的發育。在2005年，聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會斷定，有13種多環芳烴顯然會致癌和具基因毒性。另一方面，國際癌症研究機構評估了某些多環芳烴，把苯並[a]芘列為第1組（令人類患癌）物質，並把幾種多環芳烴列為第2A組（可能令人類患癌）或第2B組（或可能令人類患癌）物質。

食安中心發言人指出，比對這項研究與其他地方相關研究的結果，本港成年市民的多環芳烴膳食攝入量屬低水平。根據研究結果，市民無須改變基本的健康飲食習慣，但仍應保持均衡和多元化的飲食，避免因偏食而過量攝入某些化學污染物（包括多環芳烴）。發言人提醒食物業界應採取適當措施，並參考食品法典委員會在二○○九年採納的相關操作規範，按照可合理實現最低水平的原則，盡量減少食品在加工期間產生多環芳烴。