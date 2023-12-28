60歲以上人士明年8.25起　須以「樂悠咭」享用2元乘車優惠

2元乘車優惠計劃推出超過10年，參與資格門檻亦在上屆政府降至60歲，惟濫用情況愈發嚴重。港府今日(28日)宣布，所有60歲或以上香港居民，包括合資格殘疾人士，由明年8月25日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元優惠。

現有不記名長者八達通及一般個人八達通，由當日起將不再適用於相關計劃。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用2元優惠而毋須換咭。

仍未申請「樂悠咭」的合資格受惠人士可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請。106間受社會福利署資助的殘疾人士社區支援服務單位，均會派發「樂悠咭」宣傳單張及申請表、處理相關查詢及協助中心會員/殘疾人士申請。

社署亦會邀請接受社署資助計劃下的「殘疾人士/病人自助組織」從不同途徑接觸其60歲或以上會員，鼓勵及協助他們申請「樂悠咭」。此外，社署資助的210多間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心會繼續派發「樂悠咭」的紙本申請表，而99間長者日間護理中心/單位、92支家居照顧服務隊和各安老院亦會協助有需要的服務使用者申請。

政府自2022年2月27日起，將2元優惠計劃的合資格年齡由65歲下調至60歲，同時規定60至64歲香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用優惠。「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，作為享用2元優惠的資格證明。其後，政府由2022年6月1日起分階段接受65歲或以上(即1956年或以前出生)的香港居民申請「樂悠咭」，至今已收到約125萬份申請。