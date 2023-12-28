議員收多宗求助　涉用虛擬資產洗黑錢　16帳戶轉億元賺差價

近月發生多宗涉及虛擬貨幣有關的騙案，外界批評監管有漏洞。有議員近日接獲數宗求助涉及使用虛擬資產洗黑錢，當中有個案在5個月內洗近億元，惟僅能賺取數萬港元。該議員指事主不清楚事件違法，相信自己為進行合法和微利的生意，就此呼籲政府加強對虛擬資產宣傳，以及盡快處理線下交易所問題，將「其中一個可能嘅漏洞要補埋」。

議員吳傑莊指在本月內接獲數宗個案，大部分為20多歲高學歷青年人，有部分為自由工作者，都被指涉嫌使用虛擬資產洗黑錢。當中有個案用4至5個月透過虛擬資產洗近億港元，事主相信自己是進行合法和微利的生意。不過，在年中出現多宗與虛擬資產案件有關事主已停止相關工作，但仍被調查。他又強調正常銀行處理大額現金交易，必定「好多問題問你」，不過線下場外交易所（OTC)店則不受監管，會接受有關交易。

曾接觸事主的律師吳文謙表示，事主經朋友介紹去非香港持牌交易所註冊戶口，其後朋友向事主存入虛擬資產，叫事主在持牌交易所出售，將收益轉到事主的個人戶口，然後事主提取現金到指定的OTC予朋友。事主可以從中賺取差價，當中幾千萬港元流水帳，事主僅能賺取幾萬港元。

吳文謙又指事主在交易過程中有開設16個戶口，期間有部分被銀行以交易流量太大和涉及不尋常戶口而被關閉，及後事主轉至網上銀行開設戶口。他指事主對被關戶口不以為言，對洗黑錢條例亦未有了解，但重申根據洗黑錢條例，每人對款項有懷疑便需要向執法報門上報，如未有上報即干犯洗黑錢罪，而在法例上不清楚法例非辯解理由。

吳傑莊呼籲青年人要留意事件，當局亦要多宣傳，又認為政府要盡快處理線下交易所問題，將「其中一個可能嘅漏洞要補埋」，直言如果「香港要打造WEB3的虛擬資產中心不能有呢啲漏洞存在」。

持牌虛擬資產交易平台代表關溢超指在持牌交易所中，用戶應提供身份、財務及稅務信息等，用戶亦要填寫問卷顯示自己對虛擬資的了解，如用戶顯示自己對資產不認識將不能開戶。他又指大部分非持牌則沒有此限，而且持牌交易所面對不尋常交易一般都會事先諮詢用戶情況。