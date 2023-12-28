今年工業意外奪25命　工作間猝死佔四分三　工權會促改補償機制

工業傷亡權益會今日(28日)進行2023年工傷及職業安全大事回顧。根據統計，今年職業死亡意外共有74宗，其中主要來自建造業，錄24宗致25人死亡，在當中較多人涉及工作期間猝死，佔有18宗；其次為高處墜下或離地意外致死。另分別有5宗及3宗涉吊運、觸電致死意外，工會認為情況較為罕見，值得留意及探討，並希望勞工處參考外地，更改工傷補償機制。

工權會總幹事蕭倩文提到，今年5月《預防工作時中暑指引》生效不足一月，一名工人在中文大學進行棚架工作時突然昏迷，送院不治。她指，當天市區最高氣溫約攝氏34度，「黃色工作暑熱警告」生效，僱主亦稱該名工人工作45分鐘便出事，未能符合指引工作一小時才需休息的建議，而解剖報告上的死亡原因則列明為冠狀動脈，變相被歸類為自然疾病，而非工傷事故。

蕭認為，如工作一小時才能休息，指引是漠視了工人的質際情況和需要，如僱主墨守成規，未能及時作出反應，可引致悲劇。另外，儘管工人遇上惡劣工作環境而致命，也只會被定義為個人疾病，無法得到工傷補償保障，此類猝死個案每年有逾百宗，故如此一刀切的補償制度對工人不公，呼籲勞工處參考台灣做法，只要死亡有一半的機會是由於工作引發，也應該得到補償。

此外，政府今年各種補充或輸入勞工計劃」，大量外勞到港工作，蕭倩文強調，基於不同地域的建造業文化差異，外勞未必熟悉本港工地的規範，預計屆時工傷意外數字或會上升，認為當局必須確保他們接受充足的安全訓練。然而，對於現時工人進入工地時需先考取的「平安卡」，課程內容只濃縮在7.5小時內完成，她亦坦言培訓時間不足，亦沒有包含安全意識訓練，建議勞工處加長課程時間至2到3天，與現時坊間的建造業議會課程看齊。