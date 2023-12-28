光城者炸彈案　3被告認罪被判監最高6年　另1人獲終止檢控

組織「光城者」涉嫌策劃以炸藥破壞政府設施，當中8人被捕及被起訴。高院今（28日）分別處理其中4人的案件，當中2人於早前已分別承認串謀恐怖活動罪及作為交替控罪的串謀導致爆炸罪，另1人於今日承認該條交替控罪，3人最終被高院法官李運騰判監兩年半至6年；餘下1人則於下午提訊時，控方表示就他的案件終止檢控，故訴訟完結。

兩名早前已認罪的被告分別是女生郭文希（21歲）及男生何裕泓（19歲），何承認於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，郭則承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，何最終被判監6年，郭則被判監兩年半。另一男被告張昊揚（23歲）則承認該條串謀導致爆炸的交替罪，他原本是本案的控方證人，但控方最終將他轉為被告，法官最終判監6年。

據同意案情指，何裕泓是本案主腦，並邀請其他被告加入，張昊揚則在財政上支持何，協助何聘請其他被告一同進行其計劃，找他人提供資金及讓何在事後離港。他們計劃用TATP炸藥攻擊政府設施，其中目標包括觀塘及屯門裁判法院，目的是表達對政府不滿，喚醒香港人抗爭意識。他們租用旅館作為製造炸彈的場所。同時間，何裕泓聯絡他的中學科學教師，問對方如何製造TATP炸彈等，又透露自己放炸彈後，會離開香港前往台灣。各被告曾一起開會，討論計劃如何執行，亦曾到法院等目標放炸彈地點拍照。同案另外4名被告早前已認罪，分別被判監5年8個月及進入教導所，餘下1名被告陳凱量（24歲）則於下午獲控方表示終止檢控，故訴訟完結。

案件編號:HCCC 103，104/2022、HCCC 127/2023