多區當街拍裸照放上網　女侍應認罪被判社服令

一名女子涉嫌一絲不掛游走觀塘海濱長廊，並由同行男子拍攝裸體，之後女子將影像再上傳互聯網。涉案女子早前承認在公眾地方的猥褻行為及發布淫褻物品共兩罪，押後至今日(28日)在觀塘法院判刑。裁判官表示，涉案影像不涉他人，考慮到被告認罪，決定判她接受120小時社會服務令。

40歲女被告李佩儀，報稱任職侍應。她被控於2023年6月2日，在觀塘海濱道80號無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露胸部及私處。她另被控於2023年5月31日至6月2日期間，在社交平台Twitter(現稱X)發布淫褻物品，即1段影片及5張照片。

案情指，2023年6月2日晚上約8時，被告在觀塘海濱與一名男子散步，期間被告全身赤裸，同行男子則拍下被告的裸體。被告將其中4張相片上載Twitter帳戶。被告同年6月6日被捕，警誡下承認自行上載相片。執法人員之後發現，被告曾在2023年5月31日至6月2日期間，在Twitter發布淫褻物品，即1段口交影片及5張涉及裸體和性行為的相片。

案件編號：KTCC2310/2023