酒吧東主涉強姦醉娃　陪審團裁定罪名不成立

酒吧東主涉於前年中趁其酒吧一名女客人喝醉時，向女客人的同伴建議帶她到酒店休息，但待她同伴走後，他卻疑折返回酒店房並強姦該女客人。事主早上醒來發現自己全身赤裸，該東主則下身赤裸睡在她身旁。她其後回家與朋友商討後報案，該東主於翌日被捕。在對比酒店房發現的兩個避孕套後，發現內有被告的精液及事主的DNA。被告早前於高院否認強姦罪，經審訊後由4男2女組成的陪審團於今日(28日)退庭商議，並裁定被告強姦罪罪名不成立。

被告蕭永亮(29歲)，被控於2021年5月23日，在中環伊利近街「蘇豪酒店」一間房間內，強姦事主X(26歲)。據控方案情指，案發前一晚X相約了兩名男性友人到中環的酒吧消遣，其中一名友人認識中環卑利街64號的酒吧之東主(即被告)，故於晚上約9時帶X等到該酒吧，被告曾與他們打招呼並請他們喝酒。至翌日凌晨約3時，X不勝酒力並在洗手間嘔吐後躺在梳化上。被告表示不要睡在該處並提議X的友人帶她到附近酒店房間休息，並引領他們去涉案酒店房間。

早上約7時許，X醒來發現全身赤裸，被告則下身赤裸睡在她旁邊，她亦見到地上有避孕套包裝紙，她即穿衣離開乘的士返家。期間X曾先後致電不同友人把事件告知，最終決定報案到醫院檢驗，執法人員於翌日拘捕被告。酒店職員在該房內發現兩個用過的避孕套並交予人員，經檢驗後發現兩個避孕套內有被告精液及X的DNA。

案件編號：HCCC 60/2022