約41萬港人染乙肝　中年人士佔8.4%最多　70%患者無就醫

病毒性肝炎屬全球關注的公共衞生議題，當中的乙型肝炎在本港造成重衞生大負擔，屬隱形殺手般的存在。衞生署今日(28日)發表病毒性肝炎主題性報告，並推算全港整體人口當中有約5.6%，即約41萬人患有乙型肝炎。而調查結果顯示，35至54歲人士中招率最高，達8.4%。另有約70%受訪乙肝患者無作醫療跟進。

該病毒性肝炎主題性報告是首次納入2020至22年度人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間進行，訪問超過1.6萬名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中超過2,000名15至84歲受訪者進一步完成身體檢查。報告分析病毒性肝炎相關的住戶調查結果，包括自述病毒性肝炎病史及治療情況、慢性病毒性肝炎及相關的併發症，以及4種主要肝炎病毒，分別為甲型、乙型、丙型及戊型的血液樣本檢測結果。

其中，乙型肝炎對本港公共衞生造成重大負擔。在完成身體檢查的參與者中，有6.2%感染慢性乙型肝炎病毒，當中近40%未有在住戶調查中自述為慢性乙型肝炎患者，並有約70%沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進，顯示本港有相當比例的慢性乙型肝炎病毒感染者不清楚自己的感染狀態。

此外，調查亦發現35至54歲人士的感染率最高，為8.4%；而35歲以下的年齡組別的陽性率則明顯較低，15至24歲及25至34歲年齡組別分別為0.3%及1.5%，反映本港自1980年代實施普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃和其他預防乙型肝炎母嬰傳播的措施有效降低年輕一代的乙型肝炎感染率。另有約15%至40%未有接受治療的慢性乙型肝炎患者，長遠會發展至可致命的肝臟疾病，例如肝硬化及肝癌。

就丙型肝炎而言，大部分未有接受治療的患者可發展為慢性感染。今次的調查亦發現0.26%的參與者感染丙型肝炎病毒。根據調查結果作推算，本港有約1.7萬人患有丙型肝炎。與過去的本地研究綜合分析，香港一般人口中的丙型肝炎感染率在過去數十年持續處於低水平。