西環海都樓招標爭議未解決　20業主請願促民政署出席居民會

西環海都樓捲入大維修爭議已有約一年，一眾街坊與法團之間的角力仍未完結。多名海都樓業主與反圍標大聯盟今日(28日)到灣仔民政事務總署向民政署遞交請願信，希望署方能應邀出席明天(29日)舉行的居民會，以體恤民情，惟未有收到任何回覆。反圍標大聯盟發言權莊榮輝表示，海都樓問題已迫在眉睫，期望民政署明日能出席會議，形容若能出席已屬「德政」，亦不要求署方「一個人去解決海都樓問題」，但希望署方至少能聆聽居民訴求。

灣仔民政事務總署門外今午約有20名業主聚集舉牌請願，多名業主舉起「民政不作為，海都樓受苦」的標語，及後業主代表及莊榮輝向民政署請願遞信。

莊榮輝在遞信後表示，海都樓問題緊急，因未知管理處、清潔公司還能做多久，「唔知大廈營運可以捱幾耐」，除了於明日舉行的居民會外，亦會呼籲居民和平理性合法地出席明年1月3日舉行的業主大會。他又稱，居民已多次向民政署請願抗議，質疑署方「有無回應過業主啲咩？」

西環海都樓去年10月召開業主大會，通過不使用市建局「招標妥」進行3,000萬元大維修，引發連串業主與法團間的爭議。就疑不法授權票、不當召開會議及違反業主意願簽約進行大維修等問題，多名業主及反圍標大聯盟在過去一年，曾3次到民政署請願要求介入。而法團近日又發出業主大會通告，通知全體業主約於明年1月3日開會，但有業主擔心過去業主大會曾出現偽冒授權書情況，憂今次再次重演，故多名業主自發在業主大會前舉行居民會，並邀請民政署出席。