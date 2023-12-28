9月實質平均工資按年升1.7%　有逾30%公司人工不升反跌

政府統計處今日(28日)公布工資及薪金總額統計數字，以名義工資指數計算，今年9月的平均工資率較上年同期上升3.8%，而實質平均工資率則較上年同期上升1.7%。政府表示，在緊絀的勞工市場下，今年第三季工資和勞工收入的按年升幅進一步加快，展望將來勞工市場在短期內應維持緊絀，為工資和勞工收入提供支持。

統計處表示，今年9月，有約64%公司的平均工資率較上年同期上升，另有32%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，今年9月的實質平均工資率較上年同期上升1.7%。

薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第三季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.5%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第三季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升1.5%。

至於名義工資指數方面，在今年9月，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由2.8%至6.0%不等。而今年9月的實質工資指數，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.7%至3.8%不等。