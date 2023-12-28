政府修訂新市鎮發展換地安排　屯元天上水粉嶺收地補償料增

發展局今日（28日）公布「加強版傳統新市鎮發展模式」（加強版)的修訂換地安排詳情，該模式現時適用於古洞北／粉嶺北及洪水橋／厦村新發展區，政府將擴至所有新發展區內政府指定用地，並優化執行安排，包括如果換地申請人已擁有指定發展用地內九成或以上的私人土地，政府會考慮收回餘下的少數第三方土地，促成更多布局完整的換地申請。

根據有關安排，原址換地適用範圍將由私人住宅及商業發展擴展至包括產業用地及私營社會或福利設施用地。具體可供申請的用地將由政府按政策考慮指定；在若干情況下，政府可透過扣減地價，要求換地申請人建造相關設施。至於受收地影響的合資格居民及土地佔用人，政府會向提供多一個選擇，有關人士可申請安置補償外，政府亦容許合資格佔用人選擇領取政府提供的安置補償（包括香港房屋委員會或香港房屋協會的上樓安排），但換地申請人須向政府支付所有由政府向合資格佔用人發放的安置補償的現金價值及其他相關開支。

另外，政府亦向立法會提交文件，宣布恆常化適用於工廈重建的標準金額安排，並將適用範圍擴展至1987年前落成的特殊工業用途工廈；及推出試行計劃，分階段將標準金額安排擴展至新界農地，首階段對象是元朗、北區及屯門的現有新市鎮範圍及鄰近現有或擬議鐵路站的私人發展項目。

當局又指，首階段涵蓋的三個地區中，共有四個現有新市鎮(即元朗、天水圍、粉嶺／上水，及屯門)，這些新市鎮及其鐵路站１公里半徑內的邊緣地方均符合上述安排。