前哥頓軍營再被納入活化計劃　推改善措施增吸引機構參與

發展局昨(27日)公布，將屯門前哥頓軍營，納入第7期活化歷史建築夥伴計劃，並邀請非牟利機構提交活化建議，截至申請日期為明年4月10日中午12時。有文物保育專員指，新一期計劃會推出優化措施，包括容許具慈善身份的非牟利機構，夥拍非慈善機構提交申請，以及提高為社會企業提供開辦成本和首兩年營運赤字的一次性資助上限至600萬港元，有信心吸引更多機構參與。

據發展局介紹，前哥頓軍營位於屯門青山公路青山灣段第48區，建於1933年，原為私人住宅，英國軍部於1959年購買該建築作軍官會所，後於1997年6月移交政府，現已空置。前哥頓軍營用地面積約2,590平方米，總樓面面積約648平方米，可供考慮用途包括圖書館、住宿機構、食肆、教育機構、商店及服務行業等。

屬二級歷史建築的前哥頓軍營，曾納入第5期活化歷史建築夥伴計劃，該建築物原批予屯門心靈綠洲基金營運，擬活化為「屯門心靈綠洲」，提供食肆及修禪的場地，但該機構於2021年1月宣布退出。文物保育專員蔣志豪認為是單一事件，有信心今次獲更多有能力的機構參與計劃。 他補充，前哥頓軍營附近有景點、巴士及小巴站，亦有平地讓機構使用，相信有一定優勢。