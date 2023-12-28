發展局再推優化發展方案　政府可代擁９成業權者收地

發展局今日（28日）公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排詳情。表明將擴展加強版模式至元朗南、新田科技城、新界北新市鎮、牛潭尾、馬草、馬草壟等地，容許政府協助收回第三方土地後再批予換地申請人整幅用地，但申請人需符合指定條件，包括擁有指定發展用地的9成或以上私人業權及提供政府指定公共設施。發展局發言人強調，此舉是完全「合情合理合法」，相信能夠加快發展。

現行安排下的原址換地，申請人需要擁有指定住宅用地內不少於4000平方米的土地，且需要擁有全部私人土地業權。在新修訂安排下，政府會放寬上述準則，容許申請人只需擁有指定發展用地內的9成或以上私人土地業權，即可由政府「入場」收回餘下私人土地業權，申請人繳付十足市值的補地價及換供公共設施即可。

發展局又稱，根據現行安排，為保障受換地申請影響的用地佔用人權益，換地申請人需向受影響的住戶和商戶等作出補償，該補償須與政府清拆行動下的補償相約。但由於受影響住戶可能希望接受政府安置，故局方容許合資格住戶在換地申請人和政府提供的補償和安置安排之間二選一。至於會否為此加建專用安置屋邨。發言人則稱暫時看不到如此大的需求。

被問到會否擔心影響小業主發展權，發言人指非對小地主不公平，因原先政府已要入場收地，政府有既定金額做補償，而發展商的收購金額則由發展商決定。發言人又稱，政府難以一次過收地再作發展，因達不到加快發展北都的目的，並舉例指以往曾有古洞北粉嶺北發展區的原址換地個案，其中一個個案在2017年申請成功，2022年已建成住宅並入伙，但由政府發展則需更長時間，不利加速發展。