三大攞獎公廁大踢爆　實測結果出人意料

對於非乾淨廁所不入的巿民而言，香港廁所協會上月公布「2023香港最佳公廁選舉」結果，無疑是指路明燈。當中位於大埔科學園的白石角公廁獲得金獎，西環吉席街公廁和西營盤街市公廁則被評為「香港最急待改善公廁」。事隔一段日子，《東呼即應》團隊日前專程作出實地視察，看看贏得好評的公廁，現時是否仍美輪美奐，抑或被蹂躪得面目全非？獲劣評的公廁有沒有改善，還是狀況依舊。

在全港眾多公廁「脫穎而出」的科學園白石角公廁，翻查資料發現該公廁以單車為主題，配以玻璃天幕和單車輪裝飾，每個廁格貼上不同年代的單車剪影，亦有播放單車歷史宣傳片、以及海報的智能鏡，號稱既美觀又乾淨。或許得獎後很多人來「打卡」，《東呼即應》到現場視察，發覺該公廁沒有想像中那麼好。

拍攝當天竟然整排尿兜全封了，以進行維修；公廁附設的手機無線充電座，也要擺來擺去多次才充到電，更是充電了僅數秒後又失效。而廁所內的多個免觸式設計，包括免觸式飲水充水機、免觸式廢屑箱、自動感應式水龍頭、自動梘液機、感應式沖廁等等，並非每個感應器都靈敏，水龍頭亦時常失靈。家庭廁和殘廁是靠感應開門，但感應位置並不起眼，鎖門和開門也要用手掃感應，需經一輪摸索才習慣，「人有三急」時就非常不方便。網上更有人投訴，公廁地上有紙巾垃圾，當天我們也見到，有半卷廁紙隨處放，最可惜是廁所門外的單車裝飾，全變成鎖單車位。使用者缺德，廁所有多精美也沒用。

至於兩個最急待改善的公廁，根據香港廁所協會的「判詞」，指西環吉席街公廁大量地面積水，設施亦已破損和殘舊，實測該公廁的衞生狀況不算差劣，最重要是數個水龍頭也很新淨，感應良好，使用時立即有水。西營盤街市公廁則是一貫香港公廁的正常水準，廁格狀態還能接受，乾手吹風機雖有銹蝕，但實際使用上並無問題。看來這兩個公廁，得獎之後也有「改善」，使用時並不會特別難受。可能有關方面知恥近乎勇，肯花時間心力改善情況，態度既勵志又正確，絕對值得一讚，總比某些意見接受但態度照舊的政府單位或部門好。

說起廁所的衞生環境，往往很多細菌、暗藏邋遢，不少人擔心廁板骯髒，所以會在上面鋪上廁紙。台灣藥劑師周本正指出，廁板表面是緊緻無孔材質，即使上一手使用者有細菌，亦於離開人體後數分鐘便不會存活，傳播疾病機會低。反而公廁中的廁紙，因為會吸收濕氣和藏污納垢，坐上去反而更骯髒，所以不鋪廁紙更佳。但倘若廁板沾染上手使用者的分泌物，一旦碰到傷口便有機會感染，因此宜用酒精或清潔液弄乾淨廁板。另外沖廁水掣、門把和水龍頭，也很容易傳染腸胃疾病，沖廁時要先蓋上馬桶蓋，使用後立即用梘液徹底洗手。至於蹲上坐廁如廁，做法不但缺德，若不慎站不穩「叉錯腳」落入馬桶就尷尬了，大家千萬別亂試。