元朗再爆非洲豬瘟　新田一豬場1100頭豬將被銷毀

元朗再有豬場爆發非洲豬瘟！漁農自然護理署今日(28日)公布，該區新田一豬場有20隻豬驗出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，署方正安排盡快銷毀場內全部約1,100頭豬隻，並預計將於本周內展開行動。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。署方亦會安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，該署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。署方人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

該署續指，上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起，已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。