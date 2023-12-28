英皇及國泰兩集團捐可重用傢俬　楊政龍：減輕基層家庭負擔

物品循環再用，既環保又不會造成浪費。「共享其適」傢俬捐贈行動今日(28日)正式啟動，英皇集團及國泰集團通過英皇慈善基金向聖雅各福群會「GOODS-CO」物送其用一站式物品捐贈及接收平台，捐出逾2,100件可重用的閒置物品，送贈基層家庭。英皇集團主席楊政龍表示，此舉能為低收入家庭等有需要人士提供狀況良好的家具用品，減輕他們的財政負擔。

捐贈的可重用的閒置物品，涵蓋辦公室及家居傢俬用品、家用電器產品等。物品早前已分階段上載至「GOODS-CO」平台，讓非牟利社福機構、教會及學校申請，配對成功後再由聖雅各福群會協調義工進行運送至合資格的人士及基層家庭手中。配對行動只進行數天，已有超過15間社福機構遞交申請，期望約有60個基層家庭受惠。

除減輕基層經濟負擔外，楊政龍指在物色合作夥伴時得知「GOODS-CO」是一個數碼化平台，一直以來積極推動環保文化，透過科技更有效地惠及人群，更會為有需要人士提供免費物流運送服務，令他們毋須擔心運輸成本，進一步減輕經濟壓力，與該集團致力可持續發展及關懷社區的目標一致，同時亦賦予集團閒置資源二次生命，減少浪費，從源頭減廢，秉承集團推動綠色環保方向上的理念，實在一舉兩得。

國泰物業及服務支援部—設施及服務支援經理梁凱婷表示，今次行動甚具意義，亦能協助有需要家庭，促進循環經濟。聖雅各福群會助理總幹事張穎雪感謝英皇集團及國泰的支持及透過「GOODS-CO」捐贈物品予基層人士，讓他們可節省金錢開支，提升生活質素。