問「財仔」貸款涉隱瞞財務狀況　男警被控欺詐明日提堂

警方財富情報及調查科人員11月21日在天水圍區以涉嫌「欺詐」拘捕一名24歲男警務人員，他涉嫌於6月14至16日向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況。案件涉及款項約105萬港元。經諮詢法律意見後，該名被捕男子被控3項「欺詐」罪，案件將於明日(29日)上午在東區裁判法院提堂。該名男子為一名休班警員，已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及各種罪行過往時有發生。今年6月5日凌晨2時許，兩輛的士先後沿旺角彌敦道北行，一輛私家車則沿旺角道東行，當駛至彌敦道及旺角道交界時，該輛私家車懷疑撞到其中一輛的士，該輛的士其後懷疑失控撞毀約2米鐵欄及撞倒一名43歲女途人，另一輛的士則懷疑收掣不及撞向該輛私家車。人員經深入調查及徵詢法律意見後，11月22日在旺角區拘捕該名28歲男私家車司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」。他已被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件已於12月1日提堂。被捕男子為一名休班警務人員。

今年7月26日下午5時許，警方接獲屯門屯隆街2號一店舖職員報案，指懷疑一名女子從上址盜去一些總值約160港元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎(39歲)女子涉嫌「盜竊」被捕。疑犯於10月16日被控一項「盜竊」罪，案件已於10月26日於屯門裁判法院提堂。被捕人為一名休班警務人員，已被停職。