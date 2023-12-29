湖景邨單位女子離奇墮樓亡　17歲兒子身有刀傷送院

屯門發生倫常慘案。今日(29日)凌晨零時許，執法人員接報湖景邨湖畔樓高層一單位發生一宗襲擊事件，期間一名女子被發現昏迷倒臥在大廈對開，懷疑從高處墮下。救護員到場將昏迷事主送院搶救，惜抵院後證實不治。另外，人員在場發現一名身有刀傷的17歲男子，他頭及頸部受傷，送院救治。

據悉，涉事男女為一對母子，兩人疑因故爭執，母親襲擊兒子後墮樓。大批執法人員正在場展開調查。

有網民指事發前約10分鐘，聽聞單位內有兩男女發生激烈爭吵，當中男子一度叫救命，揚言有人想殺佢；執法人員於現場檢獲一鐵錘，疑與案有關。

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