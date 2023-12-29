東方日報A1：億元洗錢黨請槍　大學生淪代罪羊

近月發生多宗涉及虛擬貨幣有關的騙案，外界批評監管有漏洞。有議員近日接獲數宗求助涉及年輕人使用虛擬資產洗黑錢，當中有個案在5個月內洗近億元，惟僅能賺取數萬港元。該議員指事主不清楚事件違法，相信自己只是進行合法和微利的生意，有見及此呼籲政府加強對虛擬資產宣傳，以及盡快處理線下交易所問題，將「其中一個可能嘅漏洞要補埋」。

議員吳傑莊指在本月內接獲數宗個案，大部分為20多歲高學歷青年人，有部分為自由工作者及大學生，都被指涉嫌使用虛擬資產洗黑錢。當中有個案用4至5個月透過虛擬資產洗近億港元，事主相信自己是進行合法和微利的生意。不過，在年中出現多宗與虛擬資產案件有關事主已停止相關工作，但仍被調查。他又強調正常銀行處理大額現金交易，必定「好多問題問你」，不過線下場外交易所（OTC）店則不受監管，會接受有關交易。

曾接觸事主的律師吳文謙表示，事主經朋友介紹去非香港持牌交易所註冊戶口，其後朋友向事主存入虛擬資產，叫事主在持牌交易所出售，將收益轉到事主的個人戶口，然後事主提取現金到指定的OTC予朋友。事主可以從中賺取差價，當中幾千萬港元流水帳，事主僅能賺取幾萬港元。

吳文謙又指事主在交易過程中有開設16個戶口，期間有部分被銀行以交易流量太大和涉及不尋常戶口而被關閉，及後事主轉至網上銀行開設戶口。他指事主對被關戶口不以為然，對洗黑錢條例亦未有了解，但吳文謙重申根據洗黑錢條例，每人對款項有懷疑便需要向執法部門上報，如未有上報即干犯洗黑錢罪，而在法例上不清楚法例非辯解理由。

吳傑莊呼籲青年人要留意事件，若有人要求取出大額的現金交到線下的找換店，或可能正在幫某些人做非法的行為，同時要理解資產來源是否屬於正常途徑，如果遇到銀行突然取消戶口，代表戶口有異常交易，是一個危險的訊息。他又促當局要多宣傳，認為政府要盡快處理線下交易所問題，將「其中一個可能嘅漏洞要補埋」，直言如果「香港要打造WEB3的虛擬資產中心不能有呢啲漏洞存在」。

持牌虛擬資產交易平台代表關溢超指在持牌交易所中，用戶應提供身份、財務及稅務訊息等，用戶亦要填寫問卷顯示自己對虛擬資產的了解，如用戶顯示自己對資產不認識將不能開戶。他又指大部分非持牌則沒有此限，而且持牌交易所面對不尋常交易一般都會事先諮詢用戶情況。

事實上，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如果知道或有合理理由相信任何財產為可公訴罪行得益而仍然處理該財產，即屬干犯洗黑錢罪行。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣500萬元以及監禁14年。

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